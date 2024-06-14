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フローライト Q6 鉱物 標本 原石
商品番号 S42188736371
商品名

フローライト Q6 鉱物 標本 原石
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 1,400 円
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商品詳細

サムネイルサイズグリーンと濃紫のフローライトです。ツインですが、一方は前面の4角が残った綺麗なキューブです。最長22mm約3.3グラム産地：Yindumine,InnerMongolia,China鉱物関係、お値下げしておりません。おまとめの場合は送料のみお値下げします。¥4,000180ルース・鉱物関連のみの検索はこちら#ベンガル共生鉱物
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