フローライト Q6 鉱物 標本 原石

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サムネイルサイズグリーンと濃紫のフローライトです。ツインですが、一方は前面の4角が残った綺麗なキューブです。最長22mm約3.3グラム産地：Yindumine,InnerMongolia,China鉱物関係、お値下げしておりません。おまとめの場合は送料のみお値下げします。¥4,000180ルース・鉱物関連のみの検索はこちら#ベンガル共生鉱物