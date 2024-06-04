【９月末で一旦取り下げ予定！】フリッパーズギターポスター

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自宅保管のお品になります✔丸めた状態で暗所保管✔色褪せ、破れはございません✔サイズ：縦１０３cm位✗横７３cm位 ✔発送は筒ダンボールに入れて 厳重に梱包をしましてお送り致します (写真参照)上記の事柄をふまえてご理解頂ける方のみご購入願います