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- 【９月末で一旦取り下げ予定！】フリッパーズギターポスター
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商品詳細
自宅保管のお品になります✔丸めた状態で暗所保管✔色褪せ、破れはございません✔サイズ：縦１０３cm位✗横７３cm位 ✔発送は筒ダンボールに入れて 厳重に梱包をしましてお送り致します (写真参照)上記の事柄をふまえてご理解頂ける方のみご購入願います
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