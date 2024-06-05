【お引き渡しorたのメル便】美品！カリモク　3人掛け　ソファ

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￼座り心地も良く、丸みのある優しいデザインのソファです。買い替えのため、お売りいたします。※美品ですが、写真をご確認いただき、素人保管の中古品とご理解いただいた上でご購入をお願い申し上げます。★配送方法お引き取りorたのメル便※たのメル便の場合は、＋¥18,500かかります。•場所は、【大阪府 豊中市内】指定の場所でのお引き渡しとなります。詳細はご購入後にメッセージにてご相談させていただけますと幸いです。お日にちは、【土日祝】でお願いいたします。●サイズ幅163×奥行84×高さ88×座高39cm※計測に多少の誤差はあると存じますが、ご了承ください。●購入時期2014年頃●商品説明北欧モダンテイストあふれるコンパクトな木肘チェア。カリモク家具の独自研究「座り心地研究」の基準を合格したソファ。身体全体の体重を分散し、局部のうっ血を防止。腰椎をしっかり支える構造で、腰の負担を軽減。●商品状態ペットなし・喫煙なし・子供なしの環境で使用しておりました。使用頻度は低く、常時ソファカバーを使用しており一度も直接皮の部分には座っていないため、とても綺麗な状態です。●商品情報•自然なS字曲線をキープする背もたれカリモク家具独自の座り心地研究により、着座時、背骨を自然は生体湾曲（S字型）に保ち、腰部への負担を軽減。•肩をしっかり受ける背もたれ肩甲骨があたる部分に切れ込みをつくり、背中を面で受けとめるように設計。•優しいカーブ背もたれの両端は、緩やかにカーブしており、優しいデザイン。•さすり仕上げの天然木アームアーム部は天然木オーク材を使用。前脚とアームトップを一体に削り出した「さすり仕上げ」。•オーバーハングした背もたれ（背面）背もたれの後部は、斜めに傾斜させることで床面がみえ、お部屋に置いた際、圧迫感を軽減。•厚みのある本革張地は耐久性のある本革を使用。革の厚みも1.7ミリと、革製品の中では厚みがあり、贅沢な造り。（※ソファは半革仕様で、座る部分は贅沢な厚革を使用し、ソファの横および後ろは合成皮革。）#カリモク#ソファ#本革#クレイ#メープル