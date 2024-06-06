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IKEA GAMLEHULT ガムレフルト オットマン（収納付き）
商品番号 F34410242748
商品名

IKEA GAMLEHULT ガムレフルト オットマン（収納付き）
ブランド名 イケア
特別価格 税込 3,329 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※解体した状態で発送しますので、到着後組み立てが必要です。※六角は付属しませんので、購入者様でご準備お願いします。※組み立て説明書は付属しませんので、公式ホームページで確認お願いします。IKEAでも人気の藤/チャコールの収納付きオットマンになります。部屋をオシャレにしたい時にワンポイントとして演出でき、オブジェとしてもオットマンの両方として使えます。購入して3ヶ月ほどで、インテリアとして使用しているので、ほぼ新品のような状態になります。（以下詳細）職人による手編みのフットスツールで、天然素材の藤を使用しています。使い込むほどに風会いが増します。軽くて持ち運びが簡単で、脚をネジで固定するだけなので組み立ても簡単です。
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