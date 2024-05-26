源右衛門窯 染錦雲鶴 鉢

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商品詳細
源右衛門窯染錦雲鶴鉢になります。雲と鶴の柄です。お珍しい器かと思います。未使用になりますが、自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。カラー...ブルー種類...鉢素材...陶磁器サイズ...中（直径：18.0～24.9cm）形状...その他
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