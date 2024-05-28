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ワインディングマシーン ウォッチワインダー 自動巻き上げ機 収納ケース 2本巻き
商品番号 E76860514646
商品名

ワインディングマシーン ウォッチワインダー 自動巻き上げ機 収納ケース 2本巻き
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✳動作未確認のため、初期動作不良などありましたら、受け取り評価前にお知らせください♪✳商品の状態は現物写真をご確認ください✳簡易梱包で発送致します✳箱から出して発送する場合がございますので、ご了承ください【商品仕様】材質：高級PU皮革+MDCフレームカラー：ブラック重量：2.2KG騒音レベル：20dB電源：ACアダプター（100V-240V）巻き上げ能力：2本巻き【静音設計】ワインディングマシーンには、高品質で静音性に優れた「マブチモーター」を採用しています。また、本体には耐久性と遮音性に優れた木材を使用するため、動作音が小さい、リビングや寝室など場所でも遠慮なくご使用いただけます。【回転モード】腕時計収納ケース2本の回転モードは順回転2分、停止6分、逆回転2分、停止6分を繰り返しています。【高級感が溢れた設計】腕時計保管ケースの外内装は汚れに強い、傷がつきにくいPUレザーを使用しておりますので、お気に入りの腕時計を品良く引き立たせてくれるシンプルなデザインです。主な素材···その他
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