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ネイティブアメリカン　Ray Williams トーテムポール
商品番号 N52312089436
商品名

ネイティブアメリカン　Ray Williams トーテムポール
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 11,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

家宝としていかがでしょうか…海外では非常に評価の高い作品です。ヌートカ族のRayWilliamsさんの作品RayさんはヌーチャーヌルスNuuchahnulth族の初のトーテムポールを作った人とのことです。NativeAmerican　RayWilliamsTotems高さ約16cm羽が約15cmヴィンテージアンティーク骨董品にご理解いただける方のみご検討ください。
http://narcologia.ru/goods/providence779694.html
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