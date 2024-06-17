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【超高品質】ゴールド ルチルクォーツ 丸玉 （台座付き） k548
商品番号 N15074461804
商品名

【超高品質】ゴールド ルチルクォーツ 丸玉 （台座付き） k548
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 9,200 円
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商品詳細

✨超高品質ゴールドルチルクォーツ丸玉（台座付き）✨素晴らしい透明度のゴールドルチルクォーツ丸玉です。この大きさで、この透明度と鮮明な輝きのゴールドルチルはなかなか見られないです。不純物やルチルの変色もほとんどなく、きれいな透明と金針の景色があります。ルチルクォーツは、水晶の中にルチルという金色の針状の鉱物が形成されたものです。この金色の針は、古くから中国で金運を指し示す針とされ、希少性と共に石として高い価値をもってきました。その透明度と金色の鮮やかさで評価されます。パワーストーンとして、最強の金運石として有名です。サイズ:直径2.9cmーーー卸販売、大量買付、OEM開発など、ビジネス相談にも対応しております、お気軽にお問い合わせください。#天然石#パワーストーン#道神堂#占い#開運k548
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