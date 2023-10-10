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【新品　未使用】タンブラーセット　10客　佐々木ガラス
商品番号 G32572211449
商品名

【新品　未使用】タンブラーセット　10客　佐々木ガラス
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スモークブラウンの10客グラスセットです。箱は破損があります。写真でご確認くださいませ。カラー···ブラウングラス/カップ/酒器···セット(10客)素材···ガラス
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