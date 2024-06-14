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WEDGWOOD MEADOW SWEET ◎希少◎ブランド食器
商品番号 A45621493469
商品名

WEDGWOOD MEADOW SWEET ◎希少◎ブランド食器
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウェッジウッドのメドウスイートのシリーズカップ＆ソーサーになります。数年かけて集めていましたが、数客手放してこちらの1客のみ残りました。メルカリでもお世話になったのですが、こちらがそうかは分かりません。状態は画像にてご確認ください。お皿/お椀/デザート食器···食器セットカラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···コーヒーカップ＆ソーサー
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