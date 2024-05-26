完動品!!! ORTOFON CONCORDE DIGITRACK TWIN

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ご覧いただきありがとうございます。自己紹介文をご覧いただいたうえでお取引きよろしくお願いします。ConcordeDigiTrackTwin状態目立ったダメージもなく2本とも問題なく使用できております。画像に映っているのがすべてです。ConcordeDigitrack次世代のカートリッジSERATO等のシステムで使われる信号盤アナログレコードからの信号をより正確にピックアップし、システムにベストな出力を維持。今までのコンコルドシリーズの中でももっとも高耐久なStylustipを使用、長時間かけっ放しの状況に対応した耐久性を持っています。また通常のレコード再生にも優れたトレース機構を兼ね備えており、通常のDJプレイも思いのままです。Concordeカートリッジ×2個パック出力電圧8mVチャンネルセバーレーション:22dB(@1kHz)周波数特性：2020,000Hz適性負荷インピーダンス：47kΩスライタス：円錐適性針圧：4g自重：18.5g#Ortofon#ORTOFONCONCORDEDIGITRACKl種類...その他