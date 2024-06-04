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象の花台
商品番号 R49466754941
商品名

象の花台
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 2,124 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...陶器・磁器原産地不明　たぶんチベットかネパール奥行40cm幅22cm高さ38cm20年以上前に画家の祖母が現地で購入したものです大きいので店先などに良さそうです
http://narcologia.ru/goods/procurement164633.html
http://narcologia.ru/goods/preference247038.html
http://narcologia.ru/goods/septet672319.html
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