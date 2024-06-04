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商品詳細
素材...陶器・磁器原産地不明 たぶんチベットかネパール奥行40cm幅22cm高さ38cm20年以上前に画家の祖母が現地で購入したものです大きいので店先などに良さそうです
http://narcologia.ru/goods/procurement164633.html
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