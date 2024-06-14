ジィガントフタ　陶版　花柄ウオールプレート

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スウェーデン ジィ•ガントフタの陶版です。アンティーク感のある花柄陶版。お部屋のインテリアに是非^^サイズ 縦16cm×横12cm×厚さ1.5cmその他クイストゴー、ロイヤルコペンハーゲン、ジィ•ガントフタ等出品しております。ご覧頂けると幸いです。#lacota出品一覧はこちらをクリックして下さい。#ジィガントフタ#jiegantofta#陶板#インテリア#花柄素材···陶器・磁器テイスト···アンティーク・クラシック、北欧、北欧モダン素材···陶器・磁器