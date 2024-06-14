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ジィガントフタ　陶版　花柄ウオールプレート
商品番号 W24699552766
商品名

ジィガントフタ　陶版　花柄ウオールプレート
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,769 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スウェーデン　ジィ•ガントフタの陶版です。アンティーク感のある花柄陶版。お部屋のインテリアに是非^^サイズ　縦16cm×横12cm×厚さ1.5cmその他クイストゴー、ロイヤルコペンハーゲン、ジィ•ガントフタ等出品しております。ご覧頂けると幸いです。#lacota出品一覧はこちらをクリックして下さい。#ジィガントフタ#jiegantofta#陶板#インテリア#花柄素材···陶器・磁器テイスト···アンティーク・クラシック、北欧、北欧モダン素材···陶器・磁器
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http://narcologia.ru/goods/Taipei836071.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford708473.html
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