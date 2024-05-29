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ミニクーパージグソーパズル完成形！二つセット、訳あり。大きい方のパズル、右下の方、一つ紛失。今から３０年ほど前に作り、数年部屋に飾っていて、その後古屋で保管していたものです。多少の色褪せはあるかと思います。中身は綺麗ですが、額が古びています。おまけとお考えください。額縁とサイズも片方はあっていません。多分1000ピースと500ピースです。小さい方はコルクでとてもかわいいです。当時、ミニクーパーに乗っていて、今でも大好きな車です。#ミニクーパー#ジグソーパズル