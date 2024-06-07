ウェルカムスペース　セット売り　フラワー　造花　花瓶　ウェルカムグッズ

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商品詳細
ウェルカムスペースのセット売りです。内容①〜⑧の花瓶と造花※⑥のみガラスではなくプラの花瓶です。⑨キャンドル×2⑩ウェルカムボード※手作り品です。ご了承下さい⑪ウェルカム置物⑫ミラー ⑬造花⑭造花⑮フォトフレーム⑯キャンドル×2⑰メッセージボード※フレームアート、アロマストーンは含まれませんメッセージボードは水性ペンで書いているので消すこと可能です。中古品の為気にならない方、お願い致します。ウェルカムスペース ウェルカムボードドライフラワーセット ウェルカムミラー 置物 フラワーベース 花瓶
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