ジャンク スワロフスキー　馬　置物 ユニコーン

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商品詳細
とても綺麗な透き通る、ユニコーンの置物となってます。光の反射でオレンジっぽくなってますが、無色透明です。全く飾っていなかったのですが、ユニコーンの角が折れて紛失しています。1番外の紙の包は破れありです。神経質な方はご遠慮ください。スワロフスキーオーストリアSWAROVSKIAUSTRIAホース置物シルバークリスタルカットガラス無色透明 CLEAR
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