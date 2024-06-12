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ジャンク スワロフスキー　馬　置物 ユニコーン
商品番号 V58866528819
商品名

ジャンク スワロフスキー　馬　置物 ユニコーン
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 9,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

とても綺麗な透き通る、ユニコーンの置物となってます。光の反射でオレンジっぽくなってますが、無色透明です。全く飾っていなかったのですが、ユニコーンの角が折れて紛失しています。1番外の紙の包は破れありです。神経質な方はご遠慮ください。スワロフスキーオーストリアSWAROVSKIAUSTRIAホース置物シルバークリスタルカットガラス無色透明　CLEAR
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