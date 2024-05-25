PNSO ティロサウルス　フィギュア　飾り台座付き　モササウルス　魚竜

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リアルはティロサウルスのフィギュアです。白亜紀後期に実在したモササウルス科の大型肉食海生爬虫類です。目がとてもよく描けていると思います。開封はしましたがずっとしまったままですのでほぼ未使用です。サイズは長さ約31センチ付属品としてプラスチック製の飾り台が2本付きます。このフィギュア専用の発泡スチロールケースに入れて発送しますが外装の化粧箱はありません。他のサイトでも出品中のためタッチの差で売れてしまった場合はご容赦ください以下検索用#首長竜#プレシオサウルス #フタバスズキリュウ #モササウルス #ティラノサウルス #ティロサウルス #恐竜 #化石#標本 #フィギュア #魚竜#PNSO#オフタルモサウルス