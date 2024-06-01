九谷焼、筆立て、ペン立て、レトロ、

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ご覧頂きまこ有難う存じます。収集品の一つです。筆立ては、可成り古い物で、共箱は御座いませんが、大切に保管されて、とても綺麗です。胴には見事な風景画、上、下の部分は細かい金彩が施され、二カ所に三個の切り込み、本体を三人の童子が支え持っています。大変手の込んだ造りは、別注を思わせます。 筆三点は、奈良博文堂製、純羊毛、名若越と印されています。書道、ご趣味の皆様、どうかご検討頂下さいませ。宜しくお願い申し上げます。60サイズでお届け致します。 大きさ、径約、6cm.*高さ約、12cm.童子約3.2cm.筆、3本共に約、24cm.です。