花台　飾台　置物台　切株　一枚板　盆栽台　香炉台

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商品詳細
花台 飾台 置物台 切株 一枚板 盆栽台 香炉台サイズ:最大値横幅約 37cm奥行き 36cm高さ約 4cm素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。経年による汚れ、スレなどございますが、使用には問題ありません。写真をご確認ください。画像は現物を撮影しておりますが、照度、遮光、モニターによっては実物と色目が異なって見えることがありますのでご注意下さい。
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