【美品】人形　博多人形　陶器　彩絵　置物　インテリア　日本　工芸品　美術品　J6

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日本の伝統工芸の美と優しさが表現された、海外でも人気の博多人形です。保管上の経年変化が見られますが、とても美しい年代物です。#gesundの人形商品はこちら#gesundの人間国宝商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundのこけし 商品はこちら「博多人形」特有の艶やかな肌に彩色が施されると落ち着いた感覚美が漂い、眉、目、口が入れられると、はかなさにも似た、特有の美しい表情が浮かんできます。自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。人形 博多人形 オブジェ 伝統工芸 日本 工芸品 置物 正月人形 美濃焼 香蘭社九谷焼 陶芸 美術品 アンティーク ヴィンテージ仏像 金属工芸 現代アート シンプル ベーシック モダン お洒落 インテリア ヨーロッパ シンプル ベーシック アート 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし 北欧 暮らしの道具 MoMA 96A19H05143