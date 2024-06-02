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コクヨ高級アルバム
商品番号 K76448834540
商品名

コクヨ高級アルバム
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 1,400 円
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商品詳細

自宅保管品となります。新品未使用です。横34.7×縦34×厚さ5.5cm
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