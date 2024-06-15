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水晶　アイリスクオーツ 610g ブラジル産　クリアクオーツ 高品質　虹玉
商品番号 C35805968422
商品名

水晶　アイリスクオーツ 610g ブラジル産　クリアクオーツ 高品質　虹玉
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 11,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

水晶　アイリスクオーツ　ブラジル産　クリアクオーツ高品質　虹玉ブラジル産水晶　スフィア厳選してこの品を手に入れました[高品質]​とても綺麗ですスフィアのみの出品。スタンドはつきません。◆◆◆◆商品内容◆重さ：610g高さ：7.5cm定価¥36800----------全く同じものが存在しない、唯一無二である天然石。天然のものですので、自然な傷や加工時の研磨等の傷、クラックやインクルージョン(内包物)などがある可能性があります。撮影により色味が変わって見えている場合があります。透明度も良く、レインボーもあり、クラックはとても美しい輝き。浄化はもちろん、インテリアとしても。#アイリスクォーツ#虹玉#台座#ミネラル#カービング#天然石#水晶#クラスター#彫刻#置物#置き物#金運#開運#風水#魔除
http://narcologia.ru/goods/waveform91117.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation473121.html
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