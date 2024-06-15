水晶 アイリスクオーツ 610g ブラジル産 クリアクオーツ 高品質 虹玉 ...

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商品詳細
水晶 アイリスクオーツ ブラジル産 クリアクオーツ高品質 虹玉ブラジル産水晶 スフィア厳選してこの品を手に入れました[高品質]とても綺麗ですスフィアのみの出品。スタンドはつきません。◆◆◆◆商品内容◆重さ：610g高さ：7.5cm定価¥36800----------全く同じものが存在しない、唯一無二である天然石。天然のものですので、自然な傷や加工時の研磨等の傷、クラックやインクルージョン(内包物)などがある可能性があります。撮影により色味が変わって見えている場合があります。透明度も良く、レインボーもあり、クラックはとても美しい輝き。浄化はもちろん、インテリアとしても。#アイリスクォーツ#虹玉#台座#ミネラル#カービング#天然石#水晶#クラスター#彫刻#置物#置き物#金運#開運#風水#魔除
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