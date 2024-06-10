內絵 鼻煙壺 「金魚」

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熟練した技を堪能できる工芸品【中国工芸】内絵鼻煙壺／竹



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サイズ高さ 6.3cm横 4.8cm厚み2.7cm手描繪畫鼻煙壺「金魚」意味：金運！財運！中國傳統文化，無形文化遺産手工繪畫，2日間完成，精心製作。好の作品！私は中国から来ました内絵の製作者です。これまで日本全国の有名百貨店や美術館・博物館で製作実演を披露してまいりました。[内絵]とは、小さな瓶の中に絵を描く技法です。特に≪鼻煙壺≫といわれる小瓶の内側に描かれます。今回初めて自分の作品や収集したものを日本の皆様に見ていただこうと出品いたしました。≪鼻煙壺(びえんこ)≫は、本来中国清朝の貴族たちの間で流行した、[嗅ぎタバコ]の粉を入れる容器ですが、現在はコレクションアイテムになっています。出品作品はすべて未使用の手描き作品です。（台別）中国伝統工芸無形文化遺産ちょっとしたプレゼントあります️‼️