HoodHat USA Sugata別注　Kawasaki Southside

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商品詳細
HOODHAT\"KAWASAKISouthSide\"/HENNYBADHOPの地元である川崎の南側「KawasakiSouthSide」の刺繍が入ったキャップですT-PABLOWも色違いを着用していました数回被り補完していたものです素材 ウールアメリカを中心に様々な”HOOD”(地元)にフォーカスを当てたCAPを展開する”HOODHAT”。生地やパーツ、生産に至るまですべて上質な”MADEINUSA”に拘っており、その高品質も大きな魅力に。SUGATAでは店舗を構える川崎市川崎区、通称”KAWASAKISouthSide”のエクスクルーシブモデルを限定発売。
http://narcologia.ru/goods/marshal292180.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox185139.html
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