ニューエラ　まとめ売り　25個　バラ売り可

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ニューエラのキャップです。ほぼコレクション用だった為、着用回数は少なく美品が多いです。サイズは全て71/4です。3枚目のヤンキースとドジャースは後ろで調整可能です。アスレチックスとロッキーズはツバにシール付いておりません。1枚目のブレーブスとブルージェイズは海外モデルとなっております。バラ売りも可能ですので、希望額など伝えていただけたら随時コメントさせていただきます。