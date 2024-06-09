ニューエラ　まとめ売り　25個　バラ売り可

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商品詳細
ニューエラのキャップです。ほぼコレクション用だった為、着用回数は少なく美品が多いです。サイズは全て71/4です。3枚目のヤンキースとドジャースは後ろで調整可能です。アスレチックスとロッキーズはツバにシール付いておりません。1枚目のブレーブスとブルージェイズは海外モデルとなっております。バラ売りも可能ですので、希望額など伝えていただけたら随時コメントさせていただきます。
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