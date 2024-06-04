HTC ベルト 32 レザー スタッズ

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セレクトショップで52800円で購入し3ヶ月ほど使用しました。使用感はありますが、欠損はなにもありせん。状態はとても良いと思います。サイズは32です。何かありましたらコメントよろしくお願いします。値下げ交渉承ります。早い者勝ちです。コメント無し即購入構いません。