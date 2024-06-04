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HTC ベルト 32 レザー スタッズ
商品番号 Q84298351960
商品名

HTC ベルト 32 レザー スタッズ
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 9,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セレクトショップで52800円で購入し3ヶ月ほど使用しました。使用感はありますが、欠損はなにもありせん。状態はとても良いと思います。サイズは32です。何かありましたらコメントよろしくお願いします。値下げ交渉承ります。早い者勝ちです。コメント無し即購入構いません。
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正規取扱店 HTC(Hollywood Trading Company) Belt #SN-32 Stone 1.25 W/End 1.25インチ ベルト ブラックレザーxシルバースタッズxブラックストーン
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HTC ベルト 32 レザー スタッズ 【予約販売】本 www.coopetarrazu.com
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