ヴィンテージ　ベルト　アメカジ　ストリート

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カラー···ホワイト50sのベルト 結構大きめです。発送は購入日に致します！！サイズを間違えて購入してしまったため出品致します。また、ヴィンテージということもありかなり傷がありますのでご理解頂ける方の購入をお願い致します！返品不可