NIKE　ナイキ　シャツ　ノースリーブ　メンズ　レディース

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商品詳細
NIKE ナイキTシャツ ノースリーブ オーバーサイズ 大きいサイズメンズ シャツ Lサイズ(海外サイズ)90s 年代物目立つダメージ等は見当たりませんが年代物の為あくまでもusedにご理解くださいませ。おおよそ 身丈74cm身幅55.5cmほど。ネコポスでの発送を予定しております。背部に気にならない程度でありますが、茶色い線のようになっている箇所があります。お値下げなどの希望がございましたら、お気軽にご相談ください。もし、その際には [値下げできますか？][いくらまで値下げできますか？]などではなく、ご希望額をそのままお知らせくださいませ。
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