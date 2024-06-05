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NIKE　ナイキ　シャツ　ノースリーブ　メンズ　レディース
商品番号 O69192102610
商品名

NIKE　ナイキ　シャツ　ノースリーブ　メンズ　レディース
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 5,243 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIKE　ナイキTシャツ　ノースリーブ　オーバーサイズ　大きいサイズメンズ　シャツ　Lサイズ(海外サイズ)90s　年代物目立つダメージ等は見当たりませんが年代物の為あくまでもusedにご理解くださいませ。おおよそ　身丈74cm身幅55.5cmほど。ネコポスでの発送を予定しております。背部に気にならない程度でありますが、茶色い線のようになっている箇所があります。お値下げなどの希望がございましたら、お気軽にご相談ください。もし、その際には　[値下げできますか？][いくらまで値下げできますか？]などではなく、ご希望額をそのままお知らせくださいませ。
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