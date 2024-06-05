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★プレミアム★キャットウーマン Tシャツ★バットマン☆cats☆マーベル
商品番号 M52512725425
商品名

★プレミアム★キャットウーマン Tシャツ★バットマン☆cats☆マーベル
ブランド名 マーベル
特別価格 税込 5,226 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボブ・ケインとビル・フィンガーによって創造され、『バットマン』でお馴染みの大人気キャラ『キャットウーマン』数量限定Tシャツになります。カリスマストリートブランド『SATANARBEIT』デザインによる、セクシーな『キャットウーマン』がフロントに大きくプリントされた、インパクト絶大な一着です。滅多に市場には出てこないプレミアムな逸品ですので、アート作品としてお部屋に飾られても最高です☆数年前に入手してから大切に保管していましたが、画像で状態をご確認の上、ご購入ください。◆サイズ：M☆他にもレアな『Tシャツ』を出品していますので、コチラからどうぞ(^^)↓↓↓#Tシャツルイ☆トラブル防止のため、必ずプロフィールをご覧頂いた上でご購入お願いします☆#ストリートルイキャットウーマンボンテージアメコミバットマンアウトサイダーズハーレイクイーンヒステリックグラマーsmコスチュームボンデージスパイダーマンジョーカースーパーマンアイアンマンがお好きな方にオススメです☆
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