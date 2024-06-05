☆プレミアム☆キャットウーマン Tシャツ☆バットマン☆cats☆マーベル ...

ボブ・ケインとビル・フィンガーによって創造され、『バットマン』でお馴染みの大人気キャラ『キャットウーマン』数量限定Tシャツになります。カリスマストリートブランド『SATANARBEIT』デザインによる、セクシーな『キャットウーマン』がフロントに大きくプリントされた、インパクト絶大な一着です。滅多に市場には出てこないプレミアムな逸品ですので、アート作品としてお部屋に飾られても最高です☆数年前に入手してから大切に保管していましたが、画像で状態をご確認の上、ご購入ください。◆サイズ：M☆他にもレアな『Tシャツ』を出品していますので、コチラからどうぞ(^^)↓↓↓#Tシャツルイ☆トラブル防止のため、必ずプロフィールをご覧頂いた上でご購入お願いします☆#ストリートルイキャットウーマンボンテージアメコミバットマンアウトサイダーズハーレイクイーンヒステリックグラマーsmコスチュームボンデージスパイダーマンジョーカースーパーマンアイアンマンがお好きな方にオススメです☆



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