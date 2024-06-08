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CASIO カシオ　CTK-800 電子ピアノ　キーボード
商品番号 V14771194745
商品名

CASIO カシオ　CTK-800 電子ピアノ　キーボード
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 2,262 円
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商品詳細

【内容】本体譜面立て電源アダプター傷など、中古品にご理解のある方のみ、ご購入お願いします☺︎CASIOCTK-800定価：¥28000
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