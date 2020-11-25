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ロロピアーナ カシミヤマフラー バランタイン
商品番号 E94971199667
商品名

ロロピアーナ カシミヤマフラー バランタイン
ブランド名 ロロピアーナ
特別価格 税込 8,428 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロロピアーナのカシミヤマフラーです。バランタインカシミヤで仕立てられた極上品質のマフラーです。男女問わず着用可能なお色ですので、コーディネートのしやすさからも非常にオススメです。全長145センチ(フリンジ含)幅　29センチカシミア柄・デザイン···無地カラー···ベージュ素材···カシミヤ
http://narcologia.ru/goods/stepchild848052.html
http://narcologia.ru/goods/calling684950.html
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