ロロピアーナ カシミヤマフラー バランタイン

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商品詳細
ロロピアーナのカシミヤマフラーです。バランタインカシミヤで仕立てられた極上品質のマフラーです。男女問わず着用可能なお色ですので、コーディネートのしやすさからも非常にオススメです。全長145センチ(フリンジ含)幅 29センチカシミア柄・デザイン···無地カラー···ベージュ素材···カシミヤ
http://narcologia.ru/goods/stepchild848052.html
http://narcologia.ru/goods/calling684950.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming39592.html
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