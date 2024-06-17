forme short wallet baby calf black

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⚠️即支払いの方を優先致します(クレカ、売上金等)。コンビニ払いは払わない方がいるので基本的に即行える方のみ。【値下げ不可】商品：ShortWallet素材：babycalfカラー：ブラックブラウン※レザーを使用している商品の為1点1点微妙に大きさや風合いが異なる場合が御座います。レザーの加工や生産の過程で、細かな傷や汚れ、革製品特有の臭いが付いている場合が御座います。以上の点はレザーアイテムの性質である事をご了承下さい。キメが細かく品のいい艶のあるベビーカーフを使用。柔らかく滑らかな手触りで、使っていくほどにさらに艶を増していきます。内側はベジタブルタンニン鞣しのホースレザーを使用し、2トーン仕様になっています。ボタン付きのフラップを開くと手前から順に、カード入れ、ジップ付きコインポケット、2層のスペース。サイドにはお札用のポケットもついた、すっきりとしていて使いやすいデザインです。お札を2つ折りせず収納できるのが嬉しい、ミニマルなショートウォレット。小さなサイズ感ながらもお札、カード、小銭と収めることができる収納力がありコンパクトで使いやすいアイテムです。formeshortwalletblackbrownフォルメ財布ウォレットレザーブラックブラウン