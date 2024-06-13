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Stockholm surfboard Club ストックホルム キャップ　黒
商品番号 S32434427490
商品名

Stockholm surfboard Club ストックホルム キャップ　黒
ブランド名 Svital
特別価格 税込 3,120 円
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商品詳細

Stockholm（surfboard)ClubストックホルムサーフボードクラブダックコットンキャップCAP帽子ブランドロゴを施したダック地の6パネルキャップ【デザイン】・フロントにブランドロゴの刺繍があります。ロゴ刺繍のオーセンティックな6パネルキャップ【素材】・ヴィンテージ加工されたダック地を使用【シルエット・サイズ】・やや深めの被り心地でバックはテープアジャスター付きでサイズ調整可能です。サイズFREE素材コットン100％。カラーブラックつばの長さ約7㎝状態はユーズドになります。目立つ汚れ・ダメージ等はありません。使用感は少なく綺麗な状態です。若干のアタリ等はご了承下さい。元々ビンテージ加工があります事ご理解下さい。タグ等はありません。
http://narcologia.ru/goods/reproduce455255.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi814747.html
http://narcologia.ru/goods/assessor374403.html

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