ルードギャラリー　ウオレットチェーン　ショート

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カラー...シルバー素材 シルバー925長さ 40cm幅 1.5cm重厚感と高級感のあるウオレットチェーンなので安っぽくなく着けていて存在感があります、小傷は少しありますが全体的に綺麗ですがあくまでused品としてご理解頂ける方よろしくお願いします。