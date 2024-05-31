ルードギャラリー　ウオレットチェーン　ショート

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商品詳細
カラー...シルバー素材 シルバー925長さ 40cm幅 1.5cm重厚感と高級感のあるウオレットチェーンなので安っぽくなく着けていて存在感があります、小傷は少しありますが全体的に綺麗ですがあくまでused品としてご理解頂ける方よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/septet533619.html
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