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✨FENDI ネクタイ ブランドロゴ✨
商品番号 S13503231622
商品名

✨FENDI ネクタイ ブランドロゴ✨
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 1,568 円
在庫状況 あり

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商品詳細

匿名配送(らくらくメルカリ便)にて発送致します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーGUCCIやHERMES、BURBERRY等のハイブランドをはじめ、FENDIやCELINE、PaulSmithなど多くのブランドのネクタイを出品しておりますので、ぜひご覧頂ければ幸いです！#さけまるのネクタイーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーブランドFENDIフェンディカラーイエローデザイン総柄肉厚　高級感ロゴ文字素材高級シルク　100%size剣先　:約9cm(素人寸法)状態若干の使用感あります自宅保管ですので、お気になる方はご遠慮くださいませ。必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。購入先：ブランド鑑定済みのネットショップ
http://narcologia.ru/goods/preference678038.html
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