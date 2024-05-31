✨FENDI ネクタイ ブランドロゴ✨

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商品詳細
匿名配送(らくらくメルカリ便)にて発送致します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーGUCCIやHERMES、BURBERRY等のハイブランドをはじめ、FENDIやCELINE、PaulSmithなど多くのブランドのネクタイを出品しておりますので、ぜひご覧頂ければ幸いです！#さけまるのネクタイーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーブランドFENDIフェンディカラーイエローデザイン総柄肉厚 高級感ロゴ文字素材高級シルク 100%size剣先 :約9cm(素人寸法)状態若干の使用感あります自宅保管ですので、お気になる方はご遠慮くださいませ。必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。購入先：ブランド鑑定済みのネットショップ
http://narcologia.ru/goods/preference678038.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce958955.html
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