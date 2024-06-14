専用2点エルメスHERMES カシミアマフラー Hエコセレクトヴェルソ01 新品

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エルメスHERMESカシミアマフラー《Hエコセ・レクトヴェルソ》新品未使用カシミアマフラー 25×150cm Hエコセ・レクトヴェルソ01MARINE/NOISETTE/BRUMEマリンノワゼットブリュム国内直営店にて購入新品未使用H393832Tご覧いただきありがとうございます付属品オレンジボックス、リボン《Hエコセ・レクトヴェルソ》マフラーカシミア100%表面は無数の「H」の文字で構成されたタータンチェック、このメンズワードローブ定番のモチーフと、無地の裏面がコントラストを織り成していますイギリス製サイズ：25×150cm現物はiPhoneにて撮影しています。そのため、色味が非常に不安定になっている場合がございます。公式画像の色合いが一番実物を肉眼で見たときに近いので、ご参考ください。新品未使用でございますが一度人の手に渡った商品であることをご理解の上、ご検討をお願いしますモニターの発色具合によって実際のものと色が異なる場合があります気になることがあれば、ご納得いただくまでお気軽にお尋ねください。コメントにてお問い合わせ中であっても、メルカリのシステム上、購入手続きをされた方が優先となります都合により、予告なく削除する場合がございます。ご了承ください。