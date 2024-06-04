WILDSWANS タング　フルグレインブライドル　ダークステイン

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極美品‼️ワイルドスワンズ タング材質：フルグレインブライドルレザーカラー：ダークステイン【商品の状態】使用状況：約２年前某フリマアプリで購入いたしました。コレクション整理の為出品致します。乾拭きのみしていました。背面の黒いシミは血管だと思います。とても綺麗な状態です。写真で判断して下さい。すり替え防止の為、ノークレーム・ノーリターンにてご了承ください。カラー···ブラウン柄・デザイン···無地素材···本革