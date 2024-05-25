有名ブランド⭐︎バーバリー⭐︎フェラガモ⭐︎ロメオジリ　紳士ネクタイ　3点

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商品詳細
バーバリー、フェラガモ、ロメオジリのネクタイ３本ですあまり使用してないので綺麗な状態です。シワになっていますがアイロンで元に戻ります#ネクタイ#バーバリー#ロメオジリ#フェラガモ#burberry#romeogiri#ferragamo
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