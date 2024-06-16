グレイスさま専用　新品マイケルコースベルト　リバーシブル

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商品詳細
新品未使用品MICHAELKORSのロゴシグネチャー柄の本革ベルトですリバーシブル対応ですのでブラウンのベルトとしても使えますUSAサイズLベルトの長さ109cm幅3cm穴の数7個ウエスト目安約84～98cm2023年7月にハワイで購入しました
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