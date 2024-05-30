THE TREAT DRESSING 新郎用　蝶ネクタイ　黒

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商品詳細
THETREATDRESSING（ザ・トリート・ドレッシング）のオリジナルラインであるLeafforgroom(リーフフォーグルーム)です。挙式で一度着用したのみです。美品です！カラー···ブラック柄・デザイン···無地#ブライダル
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