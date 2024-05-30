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THE TREAT DRESSING 新郎用　蝶ネクタイ　黒
商品番号 M56561058757
商品名

THE TREAT DRESSING 新郎用　蝶ネクタイ　黒
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THETREATDRESSING（ザ・トリート・ドレッシング）のオリジナルラインであるLeafforgroom(リーフフォーグルーム)です。挙式で一度着用したのみです。美品です！カラー···ブラック柄・デザイン···無地#ブライダル
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