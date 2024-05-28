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©️1992 vintage USA製 Red Sox Tシャツ 半袖
商品番号 S42558570120
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©️1992 vintage USA製 Red Sox Tシャツ 半袖
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 5,000 円
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商品詳細

出品一覧はこちら↓#peep_used商品名vintageアメリカ製BostonRedSoxボストン　レッドソックスbaseballベースボール　野球　デザイン　Tシャツ半袖平置き採寸着丈約61.5cm身幅約50cm肩幅約45.5cm袖丈約17cm※商品を平置きにし、手作業による採寸をしております。若干誤差がある場合がございます。poloralphlaurentommyhilfigerconverseVintagefilahellyhansenusanikeReebokpumaguessstussythenorthfacehardrockcafeburberryLLbeanchanmpionpatagoniacarhartfredperrykenzosupremelacostedisneydr.martenscalvinklein90s80s古着スウェットトレーナージャージアウターブルゾンナイロンジャケットコーチジャケットポロラルフローレントミーヒルフィガーコンバースヴィンテージフィラヘリーハンセンナイキリーボックプーマゲスノーティカステューシーノースフェイスハードロックカフェＬＬビーンチャンピオンパタゴニアカーハートフレッドペリーケンゾーシュプリームラコステディズニーカルバンクライン韓国韓国ファッションdejougogosing韓国トップストップスhopinggirlsruleamericlaneASAGIitimivisitforfaithtokyoshurymerongshopローレンハイlaurenhichuuLochieロキエlawgyラヴジーMARE大阪amiurエミレemrpopupohotoroオオトロmystictodayfulnokchalinkkastanemysticSantaMonicaローリーズファーム古着　70s80s90s00s90年代80年代ビンテージ　ヴィンテージvintageUSA製アメリカ製ユーロUKマルチカラーストリートstreet
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