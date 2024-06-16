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COLLARS BULLSHITベルト 1stモデル 黒 坊屋春道
商品番号 V38663303937
商品名

COLLARS BULLSHITベルト 1stモデル 黒 坊屋春道
ブランド名 カラーズ
特別価格 税込 10,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COLLARSBULLSHITベルト1stモデルカラー··ブラック素材···本革、真鍮サイズ...105cm￼使用に伴う傷汚れはありますがまだまだお使い頂けます。バックル付け外し可能の物になります。もう販売されていないのでいかかですか。別売りも可能です。#坊屋春道#クローズ#ワーストカラー···ブラック
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(カラーズ) COLLARS BULLSHITベルト 1st モデル (BELT)(CROW-AC-0017-BK)(※坊屋春道着用モデル2) ベルト 帯革 バックル 国内正規品

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