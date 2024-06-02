青ブタ　キャラファイングラフ　双葉理央

「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」のANIPLEX+で限定発売されたキャラファイングラフ～ヒロインズコレクション～【双葉理央】です。受注生産商品のため今はもう手に入らないお品物です。イラストサイズ：A5サイズ(約W210xH148mm)額装サイズ：約W300ｘH240mm一度も飾っておらず、使わないのはもったいなと思い、出品させていただきました。暗所にて保管しております。一度人の手に渡っているものなので、神経質な方はご購入お控えください。即購入◎取り置き◎これ以下の値下げ×



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青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない キャラファイングラフ ～ヒロインズコレクション～ 【双葉理央】



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