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青ブタ　キャラファイングラフ　双葉理央
商品番号 V47183309464
商品名

青ブタ　キャラファイングラフ　双葉理央
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」のANIPLEX+で限定発売されたキャラファイングラフ～ヒロインズコレクション～【双葉理央】です。受注生産商品のため今はもう手に入らないお品物です。イラストサイズ：A5サイズ(約W210xH148mm)額装サイズ：約W300ｘH240mm一度も飾っておらず、使わないのはもったいなと思い、出品させていただきました。暗所にて保管しております。一度人の手に渡っているものなので、神経質な方はご購入お控えください。即購入◎取り置き◎これ以下の値下げ×
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