Cartier カルティエ 長財布 長札入れ パシャ レザー 黒 ブラック

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カルティエ長財布/長札入れパシャレザーブラックメンズ高級感あるレザーが使われたカルティエの長財布です♪お札入れもマチがあり、使いやすいデザイン♪収納ポケットも豊富で便利なアイテムとなっております♪【サイズ】約縦18×横9.3×マチ2cm多少の誤差はお許しくださいカードケース×12お札入れ×1その他ポケット×3【カラー】ブラック【付属品】箱ギャランティカード保管布【状態】外観折り目部分に少しシワが見られますが、その他目立つダメージは無く比較的キレイな状態です◎内観折り目部分にシワやフチ部分に小さな裂けが見られますが（8枚目写真）、その他使用感はあまりなくまだまだ安心してお使い頂ける状態です◎真贋・鑑定済みのブランドショップより正規品を購入◎3i3.53.1a.8h.76