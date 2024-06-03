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新品★NEWERA MLBTEAM CLASSIC BALL CAP ★ネイビー
商品番号 R27919343335
商品名

新品★NEWERA MLBTEAM CLASSIC BALL CAP ★ネイビー
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★初めに自己紹介をご覧下さい。★新品自宅保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。★カラー　ネイビー★サイズ　SM56㎝〜60㎝★39THIRTYのシルエットのベーシックボールキャップ。39THIRTYはアメリカスポーツリーグ選手用キャップのレプリカとして使用。伸縮性のある6面のパネルとカーブのあるツバがポイント。★素材　ポリエステル95％スパンデックス5％★日本未入荷、海外限定アイテム
http://narcologia.ru/goods/providence458994.html
http://narcologia.ru/goods/browse261691.html
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