新品★NEWERA MLBTEAM CLASSIC BALL CAP ★ネイビー

★初めに自己紹介をご覧下さい。★新品自宅保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。★カラー ネイビー★サイズ SM56㎝〜60㎝★39THIRTYのシルエットのベーシックボールキャップ。39THIRTYはアメリカスポーツリーグ選手用キャップのレプリカとして使用。伸縮性のある6面のパネルとカーブのあるツバがポイント。★素材 ポリエステル95％スパンデックス5％★日本未入荷、海外限定アイテム



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