MOTO モト 2つ折り 財布 レザー ウォレット 黒

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MOTO人気の2つ折り財布です。お色はブラックです。非常に人気の高い商品ですのでお探しの方は是非ご検討下さい。お札は折らずに収納可能です。詳細は横約10cm、縦約8.5cmです。状態は多少の使用感はありますがまだまだ使用可能で主観で10中7程です。十分注意を払って計測しておりますが多少の誤差はご了承下さい。気になるご質問等ございましたらお気軽に質問欄からご連絡下さい。北海道、沖縄、各県離島への配送につきましては、基本的にゆうパックの送料着払いにて発送させて頂きます。