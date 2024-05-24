ダンヒル dunhill スコットランド製 カシミヤ マフラー

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4390：ダンヒルdunhillスコットランド製カシミヤマフラー数ある中からご覧頂きましてありがとうございます。コメント無しで即購入OKです。素人検品のため小さな傷、多少の汚れ等、見落としがある場合がございます。状態は主観によるもの、また自宅保管ですので、完璧さを求める方、神経質な方はご遠慮下さい。簡易包装となりますのでご了承下さい。素材カシミヤ100%サイズ幅30cm長さ35cm（フリンジ含まず）フリンジ8cm※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。MADEINSCOTLAND柄・デザイン...無地