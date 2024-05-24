Maison Margiela マネークリップ付お財布

【正規品です】MaisonMargielaマネークリップ付お財布比較的状態は良いですが、多少の使用感がございます。チャック部分やマネークリップ部分等に問題はございません。どうぞ、宜しくお願い致します。



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