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Maison Margiela マネークリップ付お財布
商品番号 S56094170583
商品名

Maison Margiela マネークリップ付お財布
ブランド名 メゾンマルジェラ
特別価格 税込 8,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【正規品です】MaisonMargielaマネークリップ付お財布比較的状態は良いですが、多少の使用感がございます。チャック部分やマネークリップ部分等に問題はございません。どうぞ、宜しくお願い致します。
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