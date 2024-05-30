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Supreme 2014COMME des GARCONS cap
商品番号 Q73150827654
商品名

Supreme 2014COMME des GARCONS cap
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 8,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Supreme2014COMMEdesGARCONScapになります。color：Blacksize：7.3/858.7cm多少の使用感は御座いますが目立つ汚れ等御座いません。また、ツバのシールもかなり綺麗です。45000程で購入したかと存じます。宜しくお願い致します。fake品多数御座いますが、確実正規品をお求めの方は是非。
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