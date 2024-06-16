

ヒマラヤ クロコダイル メンズ財布 長財布 本革 ワニ 証明書付 大容量 ヒマラヤ クロコダイル メンズ財布 長財布 本革 ワニ 証明書付 大容量



ヒマラヤ クロコダイル メンズ財布 長財布 本革 ワニ 証明書付 大容量 ヒマラヤ クロコダイル メンズ財布 長財布 本革 ワニ 証明書付 大容量



ヒマラヤ クロコダイル メンズ財布 長財布 本革 ワニ 証明書付 大容量 ヒマラヤ クロコダイル メンズ財布 長財布 本革 ワニ 証明書付 大容量



ヒマラヤ クロコダイル メンズ財布 長財布 本革 ワニ 証明書付 大容量 ヒマラヤ クロコダイル メンズ財布 長財布 本革 ワニ 証明書付 大容量



ヒマラヤ クロコダイル メンズ財布 長財布 本革 ワニ 証明書付 大容量 ヒマラヤ クロコダイル メンズ財布 長財布 本革 ワニ 証明書付 大容量



ヒマラヤ クロコダイル メンズ財布 長財布 本革 ワニ 証明書付 大容量 ヒマラヤ クロコダイル メンズ財布 長財布 本革 ワニ 証明書付 大容量



ヒマラヤ クロコダイル メンズ財布 長財布 本革 ワニ 証明書付 大容量 ヒマラヤ クロコダイル メンズ財布 長財布 本革 ワニ 証明書付 大容量



ヒマラヤ クロコダイル メンズ財布 長財布 本革 ワニ 証明書付 大容量 ヒマラヤ クロコダイル メンズ財布 長財布 本革 ワニ 証明書付 大容量



ヒマラヤ クロコダイル メンズ財布 長財布 本革 ワニ 証明書付 大容量 ヒマラヤ クロコダイル メンズ財布 長財布 本革 ワニ 証明書付 大容量



ヒマラヤ クロコダイル メンズ財布 長財布 本革 ワニ 証明書付 大容量 ヒマラヤ クロコダイル メンズ財布 長財布 本革 ワニ 証明書付 大容量



ヒマラヤ クロコダイル メンズ財布 長財布 本革 ワニ 証明書付 大容量 ヒマラヤ クロコダイル メンズ財布 長財布 本革 ワニ 証明書付 大容量



ヒマラヤ クロコダイル メンズ財布 長財布 本革 ワニ 証明書付 大容量 ヒマラヤ クロコダイル メンズ財布 長財布 本革 ワニ 証明書付 大容量



ヒマラヤ クロコダイル メンズ財布 長財布 本革 ワニ 証明書付 大容量 ヒマラヤ クロコダイル メンズ財布 長財布 本革 ワニ 証明書付 大容量



ヒマラヤ クロコダイル メンズ財布 長財布 本革 ワニ 証明書付 大容量 ヒマラヤ クロコダイル メンズ財布 長財布 本革 ワニ 証明書付 大容量



ヒマラヤ クロコダイル メンズ財布 長財布 本革 ワニ 証明書付 大容量 ヒマラヤ クロコダイル メンズ財布 長財布 本革 ワニ 証明書付 大容量

ご覧頂きありがとうございます。※フォロー割引致します。お気軽にコメントください。※他販路でも販売している為予告なく出品を取り消す場合があります。ご了承ください。【セレブが愛するヒマラヤクロコ】世界中のセレブ達から愛され続けているヒマラヤクロコダイル。ヒマラヤクロコダイルはヒマラヤ山脈の雪解けをイメージし自然が織りなすグラデーションを再現したものです。そのヒマラヤクロコダイル革で最も価値のある腹部を使用し継ぎ目のない一枚革仕様。表面はマッド加工し手にしっとりと馴染みます。この美しい素材を実際に手に取り味わってください。【大切な方へのプレゼントとして】本商品は天然素材を使用しており”唯一無二”の存在です。誕生日、父の日、還暦祝いなどの特別な日でのプレゼントにも最適です。【本物である証明】こちらの商品は100％クロコダイル革を使用した『本物のクロコダイル』商品です。本物である証明書類として『CITES』と『輸入承認申請書類』があります。この書類がない出品物はカイマンワニなどの可能性があります。ご注意ください。■ サイズ（外寸）縦： 約１０.５ｃｍ横： 約２０.０ｃｍマチ：約２.８ｃｍ■ 重量約２１０ｇ■ スペックカードポケット×１２札入れポケット×３フリーポケット ×３■ 素材革／クロコダイル革 シャムワニ内装革／牛革、ポリエステル■ カラー HW012ヒマラヤクロコ※こちらの商品は天然素材の為、１点１点模様の異なる商品です。商品画像で品番を確認し気に入った模様の商品を選択してください。■ 付属品CITESコピー■発送について全国送料無料クロネコヤマト宅急便コンパクトにて発送。※時間指定可能です。※こちらの商品は１点のみの出品です。商品は画像の物を送ります。【注意事項】・お使いのモニターにより現物の色が若干異なる色に見える場合がございます。・商品は全てハンドメイドでの製作になります。天然素材な為、革本来の自然傷、汚れ、臭いがある場合があります。#ヒマラヤ#ヒマラヤクロコダイル#財布#長財布#ラウンドファスナー#メンズ財布#クロコダイル財布#メンズ財布#レディス財布#クロコ財布